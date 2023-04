On Choisit Ses Amis …Pas Sa Famille COMEDIE LE MANS – CLMLM LE MANS Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

On Choisit Ses Amis …Pas Sa Famille COMEDIE LE MANS – CLMLM, 5 octobre 2023, LE MANS.

Un spectacle à la date du 2023-10-05 à 20:30. Tarif : 23.8 euros.

On ne choisit pas toujours sa famille, qu'on se le dise ! « Toc toc toc ! Qui est là ? C'est ta sœur ! J'en ai pas… Que tu crois ! Comment Luc, architecte de renom, hautain, classieux, aimant garder le contrôle sur tout, va-t-il gérer le débarquement de Victoire, une soeurette envahissante et exubérante que même la génétique hésite à définir comme telle !

COMEDIE LE MANS – CLMLM
37 RUE NATIONALE
Sarthe

