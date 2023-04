Il Est Folle De Moi COMEDIE LE MANS – CLMLM LE MANS Catégories d’Évènement: Le Mans

Il Est Folle De Moi COMEDIE LE MANS – CLMLM, 3 octobre 2023, LE MANS. Il Est Folle De Moi COMEDIE LE MANS – CLMLM. Un spectacle à la date du 2023-10-03 à 20:30 (2023-10-03 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros. Marie et Gaby partagent le même appartement, en tout bien tout honneur. Forcément puisque l’un est homo déjanté et l’autre terriblement coincée. Mais un imprévu de taille va venir troubler ce couple atypique. Le jour où tout bascule…Une cohabitation mouvementée La comédie gayfriendly qui va voir faire rire et poser un nouveau regard sur les différences. Distribution : – Delphine Pradeilles- Bruno Gallisa Il Est Folle De Moi Votre billet est ici COMEDIE LE MANS – CLMLM LE MANS 37 RUE NATIONALE Sarthe 23.8

