Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LE MANS AU TEMPS DES TRENTE GLORIEUSES – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LE MANS AU TEMPS DES TRENTE GLORIEUSES – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES Le Mans, 12 août 2021-12 août 2021, Le Mans. LE MANS AU TEMPS DES TRENTE GLORIEUSES – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES 2021-08-12 – 2021-08-12 Place de la République Devant la Chapelle de la Visitation

Le Mans Sarthe Notre centre-ville a connu de nombreuses transformations durant cette période de l’après guerre jusqu’au milieu des années 1970. Notre guide vous invite les découvrir. Visite accessible aux personnes à mobilité réduite, organisée par l’Office de Tourisme, dans le cadre des « Flâneries mancelles » ! Réservation obligatoire. Places limitées. Tarif : 5€ / adulte

3€ / enfant – de 12 ans, demandeur d’emploi, étudiant. Rappel des consignes :

– Le port du masque est obligatoire

– Une distance de sécurité devra être respectée. Rendez-vous à 15h, place de la République, devant la chapelle de la Visitation, sous la statue de Sainte Scholastique. Rendez vous le 12 août pour cette flânerie mancelle originale ! Notre centre-ville a connu de nombreuses transformations durant cette période de l’après guerre jusqu’au milieu des années 1970. Notre guide vous invite les découvrir. Visite accessible aux personnes à mobilité réduite, organisée par l’Office de Tourisme, dans le cadre des « Flâneries mancelles » ! Réservation obligatoire. Places limitées. Tarif : 5€ / adulte

3€ / enfant – de 12 ans, demandeur d’emploi, étudiant. Rappel des consignes :

– Le port du masque est obligatoire

– Une distance de sécurité devra être respectée. Rendez-vous à 15h, place de la République, devant la chapelle de la Visitation, sous la statue de Sainte Scholastique. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Mans Adresse Place de la République Devant la Chapelle de la Visitation Ville Le Mans lieuville 48.00379#0.1971