Soirée Conférence sur l’épargne solidaire Au coeur des artistes; 14 rue barbier 72000 Le Mans Le Mans, jeudi 25 janvier 2024.

Soirée Conférence sur l’épargne solidaire Au coeur des artistes; 14 rue barbier 72000 Le Mans Le Mans Jeudi 25 janvier, 18h00, 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-25 18:00

Fin : 2024-01-25 18:30

Réunion d’information sur l’épargne solidaire par les militants de la MAIF du Mans Jeudi 25 janvier, 18h00, 18h30 1

L’équipe MAIF du Mans organise une réunion d’informations sur « L’épargne responsable et solidaire, c’est quoi ? » le jeudi 25/01 de 18h30 à 20h au Lieu annexe « Au cœur des artistes » 14 rue Barbier au Mans ❗

Vous souhaitez anticiper vos hashtag#projets de vie et vous vous questionnez sur le sens de vos hashtag#placements ❓

↪️ En épargnant responsable et solidaire, vous favorisez le hashtag#développement d’entreprises françaises hashtag#engagées dans votre hashtag#territoire.

➡️ Venez découvrir comment contribuer à des projets qui réconcilient hashtag#finance et hashtag#solidarité, tout en veillant à la rentabilité de votre

épargne

✅ Vous aurez l’opportunité d’avoir des témoignages d’entreprises qui agissent en faveur de l’emploi et de l’environnement

Au coeur des artistes; 14 rue barbier 72000 Le Mans 14 rue barbier 72000 le mans Le Mans 72000 Sarthe