LE MANS AFTERWORK Le Forum Le Mans, vendredi 12 avril 2024.

Chaque mois, un lieu différent !

La grande soirée du 14 ème anniversaire de Le Mans Afterwork… Vendredi 12 Avril dès 19h au Centre des Expositions du Mans !!

SLAI en show case avec ses plus grands tubes !!

Rock Airlines en concert / DJ LVK et DJ Romuald Besson en DJ mix / des performeurs originaux avec les Kaylis / Samir Percu Live…

Et pleins d’autres surprises !!

Un voyage à gagner pour 2 personnes à Budapest, grâce à notre partenaire Rêve & Évasion !

Bref, une soirée mémorable en perspective….

Réservez vos places dès maintenant 27 27 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-12

Le Forum Centre des Expositions

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire contact@lemans-afterwork.com

