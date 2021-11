LE MANS AFTERWORK Arnage, 4 novembre 2021, Arnage.

LE MANS AFTERWORK Place de la République Le Globe Arnage

2021-11-04 – 2021-11-04 Place de la République Le Globe

Arnage 72190 Arnage

EUR 12 Nouvelle soirée afterwork dans un lieu très connu des manceaux !!

Nous vous donnons donc RDV jeudi de la semaine prochaine, le 04 Novembre dès 19h pour une belle soirée en cœur de ville, à la Brasserie Le Globe !

Sous l’impulsion de son nouveau repreneur, Sylvain Bossé, déjà propriétaire des Tavernes au Mans, la Brasserie Le Globe va bientôt refaire peau neuve et amorce un réel changement d’âme !

L’occasion pour nous de venir y faire un afterwork et vous faire découvrir tout cela !!

Coté musique, vous allez être servi les amis !!

Nous ramenons une petite pépite angevine, un duo charismatique et bourré d’énergie, le groupe PULSE !! Ces 2 performers vous feront découvrir leur très large répertoire, tournée vers l’envie de partage et la découverte de différents style musicaux…

Bien sur, vous retrouverez notre ami DJ Dan’s, pour vous faire danser aux rythmes d’hier et d’aujourd’hui:)

Pour ce qui est des partenariats, nous sommes ravi de mettre en avant ce mois-ci l’association Solidarité Femmes 72 qui favorise l’écoute, l’orientation et l’accompagnement des femmes victimes de violence.

A leur coté vous découvrirez l’équipe sportive Avo CardioGirls, qui se prépare pour le raid Amazones 2022 et qui vous présentera leur défi « course connectée » de novembre en faveur de Solidarité Femme 72 (vente de dossard) !

Un coup de projecteur sera également donné à Kbox Design ! Cette société vous permet de réaliser des lampes 3 D sur mesure et d’y graver la phrase de votre choix.

Vous découvrirez d’ailleurs les lampes réalisées pour Friendly Time & Le Mans Afterwork.

Le Mans Afterwork… by Friendly Time… To be continued…

Chaque mois, un lieu différent !

contact@lemans-afterwork.com http://www.lemans-afterwork.com/

