LE FESTIVAL D’ARTS URBAINS – PLEIN CHAMP Rue des Batignolles Le Mans

Festival d’arts urbains – Plein Champ. RDV du 5 au 7 juillet 2024 Parc du Gué de Maulny – rue des Batignolles. + Exposition annuelle.

Du 30 juin au 2 juillet 2023, le parc du Gué-de-Maulny accueillait 38 street artistes nationaux et internationaux. Une programmation paritaire avec 19 Femmes et 19 Hommes. À l’affiche : Loraine Motti (invitée d’honneur), Piet Rodriguez, Lidia Cao et MIKA.

Tout au long du weekend, vous avez pu admirer le travail des artistes à travers la réalisation de fresques ou en participant aux ateliers. Le cube emblématique de l’évènement a été le support d’une création inédite.

Si la réalisation des fresques constitue le cœur battant du festival, la programmation avait prévu d’autres animations : Dj sets & concerts (électro, musiques urbaines, rap), performances nocturnes, food trucks, et bar avec la Brasserie Septante-Deux et le Blue Zinc !

Petit extrait de la programmation artistique :

– Street artistes : Loraine Motti, Piet Rodriguez, Lidia Cao et MIKA…

– Programmation musicale : KT GORIQUE, Barbara Rivage, SIMS & MAY DIN, INEIGE, Allebou, Balaphonics, Kunthea, Looshan, El Maout…

Vendredi : 16h-00h30, Samedi 11h30-01h30, Dimanche 11h30-21h30

Facebook – Instagram : @pleinchamplemans

#pleinchamplemans #festivalpleinchamplemans

Service du Développement et de l’Action Culturels

Tel : 02 43 47 36 52

www.lemans.fr

