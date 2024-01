STAR ACADEMY Antarès Le Mans, vendredi 24 mai 2024.

Début : 2024-05-24 20:00:00

fin : 2024-05-24

La tournée de la Star Academy arrive à Antarès Le Mans !

La STAR ACADEMY revient pour une nouvelle saison sur les écrans… mais aussi sur scène dès mars 2024 !

Une sélection d’élèves désignés au cours de cette nouvelle édition aura la chance de partir sur les routes et de nous faire vivre LA grande tournée événement STAR ACADEMY TOUR 2024 , dans les plus grandes salles de France et de Belgique.

Cette nouvelle tournée exceptionnelle, c’est la promesse d’un grand show multi-artistes inédit, pour chanter ensemble les plus grands titres interprétés tout au long de la saison, partager à nouveau les meilleurs moments de la vie au Château, mais aussi de nombreuses surprises…!

Retrouvez Pierre, Lénie, Julien, Héléna, Axel, Djebril et Candice le 24/05/2024 à Antarès Le Mans et en tournée dans toute la France et la Belgique.

RDV le 24 mai 2024 à 20h à Antarès.

Billetterie disponible également à l’Office de Tourisme.

Antarès 2 Avenue Antares

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



