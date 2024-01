LES CARREFOURS DE LA PENSEE Rue d’Arcole Le Mans, vendredi 22 mars 2024.

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-23

Les Carrefours de la Pensée un temps fort de la vie culturelle au Mans.

34ème édition.

Thème 2024 « Demain comment habiter le monde? »

Des questions socio-économiques et géopolitiques traitées par des spécialistes français et étrangers.

Des débats citoyens entre les intervenants et avec le public invité à poser des questions.

Les Carrefours de la Pensée un temps fort de la vie culturelle au Mans avec des conférences, des expositions, des films, des interventions en lycée.

L’entrée est libre gratuite.

Rue d’Arcole Palais des Congrès

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire clara.herin@lemans.fr



