HÔTELS PARTICULIERS LE BEAU XVIIIE SIÈCLE MANCEAU – VOLET 2 Pilier-Rouge Le Mans, dimanche 25 février 2024.

HÔTELS PARTICULIERS LE BEAU XVIIIE SIÈCLE MANCEAU – VOLET 2 Pilier-Rouge Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 15:45:00

fin : 2024-02-25 16:30:00

La fabrication de bougies d’une blancheur inégalée fait la richesse des maîtres ciriers manceaux au XVIIe et XVIIIe siècles. Ils construisent des hôtels dignes de cette prospérité nouvelle et d’une reconnaissance sociale par l’achat de titres ou de charges.

Votre guide sera Lauréna Salion

Plein tarif 3 € / tarif réduit 2 €

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme

Départ 15h45, Maison du Pilier-Rouge

Pilier-Rouge 43 Grande Rue

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



