HÔTELS PARTICULIERS LE BEAU XVIIIE SIÈCLE MANCEAU – VOLET 1 Pilier-Rouge Le Mans, dimanche 25 février 2024.

HÔTELS PARTICULIERS LE BEAU XVIIIE SIÈCLE MANCEAU – VOLET 1 Pilier-Rouge Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 14:30:00

fin : 2024-02-25 15:15:00

Au XVIIIe siècle, de riches fabricants, marchands ou négociants font construire des hôtels à la mode de l’époque, entre cours et jardins. Ils sont l’affirmation de leur réussite sociale et révèlent souvent un nouveau statut lié à leur anoblissement.

Votre guide sera Lauréna Salion

Plein tarif 3 € / tarif réduit 2 €

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme

Départ 14h30, Maison du Pilier-Rouge

Pilier-Rouge 43 Grande Rue

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



