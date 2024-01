BAL(L)ADE MUSICALE Musée de Tessé Le Mans, dimanche 4 février 2024.

BAL(L)ADE MUSICALE Musée de Tessé Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:00:00

fin : 2024-02-04 17:00:00

Les élèves de musique de chambre du Conservatoire du Mans donnent un concert au Musée de Tessé

« La « balade » au sens de promenade s’écrit avec un seul « l ». La paire d’« l » (d’ailes) est plus utile à la « ballade », œuvre poétique ou musicale, qui, elle, peut nous faire décoller. » Bruno Dewaele

Venez vous promener et ballader votre oreille au Musée de Tessé lors d’un circuit musical proposé par les élèves de cycle spécialisé du Conservatoire du Mans.

Au programme de la balade, Métamorphoses d’après Ovide de Benjamin Britten, en passant par Jean-Sébastien Bach et Georges Aperghis…

Chant – Wladimir BOUCKAERT, Clarinette – Marie-Lou POYET-POULLET, Hautbois – Yukihiro IKEDA, Percussions – Thomas DUFAY, Piano – Maelys ROUSSEAU, Saxophone – Achille BOUTHORS, Tuba – Charly HAMARD, Violoncelle : Guillaume GROS, Direction – Henry Roman.

Tout public

.

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



L’événement BAL(L)ADE MUSICALE Le Mans a été mis à jour le 2024-01-16 par eSPRIT Pays de la Loire