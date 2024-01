CINÉ-RENCONTRE AVEC GILLES PERRET – LA FERME DES BERTRAND Cinéma Les Cinéastes Le Mans, dimanche 4 février 2024.

Ciné-rencontre avec Gilles Perret – La ferme des Bertrand

Le cinéma Les Cinéastes a le plaisir de recevoir de nouveau Gilles Perret ! La dernière fois, c’était pour La Sociale, et depuis, il a réalisé plusieurs films, tous projetés aux Cinéastes L’Insoumis, J’veux du soleil, Debout les femmes !, Reprise en main… En 1997, Gilles Perret a filmé les trois frères d’une ferme de son territoire en Haute-Savoie. Vingt-cinq ans plus tard, il revient filmer ce lieu et ce qu’il est devenu. Une fresque passionnante sur la vie des gens du monde paysan en France.

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



