ONDUSENS Rue d’Arcole Le Mans, vendredi 26 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 14:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00

Exposition au Palais des Congrès et de la Culture du Mans.

L’association Epic d’Epoc est gérée par les Master 2 Patrimoine et Développement Local de l’Université du Mans. Nous lançons notre exposition d’art actuel, OnduSens, le 26 janvier 2024 au Palais des Congrès et de la Culture de la ville du Mans. Cette exposition se terminera le 25 février 2024.

ONDUSENS, ou une exploration de la musique et de la danse dans l’art sous toutes ses formes. Ondulations des Sens : vibrations, frissons, ondes sonores, rythmique…

Cette exposition propose une occasion de percevoir, à l’aide d’une trentaine d’oeuvres, les interactions entre danse et musique.

Vernissage le jeudi 25 janvier 2024 à 18h30, au Palais des Congrès du Mans.

Cette soirée sera pour vous l’occasion d’assister aux performances artistiques de SOLINCA, artiste compositeur, Angeline Boymond, artiste plasticienne, et les élèves danseur.euse.s d’Aurore Vigneron, de l’Institut National du Music-Hall.

EXPOSITION DU 26 JANVIER AU 25 FEVRIER

Du mardi au vendredi de 14h à 18h, ainsi que les premiers et derniers week-ends d’exposition.

Entrée libre et gratuite.

Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



