EXPOSITION « CARGO » PAR ANNE DE GIAFFERRI ET CHRISTIAN DELÉCLUSE Pavillon Monod Le Mans, jeudi 25 janvier 2024.

Début : 2024-01-25 14:00:00

fin : 2024-01-25 17:30:00

Installation sonore. Cargo est une installation sonore immersive qui vient renouveler la réflexion sur les mobilités sociales et les identités en Méditerranée. Au sein d’un conteneur maritime détourné de sa fonction première, sont diffusées des créations sonores réalisées lors de traversées en mer entre Alger, Bastia, Marseille, Tanger et Tunis. En étroite collaboration avec des chercheurs en sciences humaines et sociales, Cargo dresse un portrait kaléidoscopique des différentes figures de la mobilité et pose un regard sensible sur les échanges entre les peuples, sur les mouvements qui caractérisent aujourd’hui les nouveaux flux du sud de l’Europe. Proposé par l’Ecole Supérieure d’Art et Design du Mans. Horaires d’ouverture : Mardi au dimanche, 14h à 17h30. Gratuit.

Pavillon Monod Boulevard Paul Chantrel

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



