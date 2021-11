Chateauneuf-sur-loire Manoir des Tourelles Châteauneuf-sur-Loire Le manoir des Tourelles et le grenier enchanté de Noël Manoir des Tourelles Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Venez admirer cette magnifique demeure décorée à la façon d’un Noël d’antan, pleine de charme et de féérie. Cette année, le grenier s’anime avec des jouets anciens pour enchanter les enfants… et les plus grands : 100 poupées anciennes, vaisselle miniature, nounours, manèges et trains électriques, voitures anciennes… le tout mis en scène pour Noël ! La façade brille de mille feux, et à l’intérieur, des décorations, le sapin de Noël installé au salon près de la cheminée, la table de Noël est dressée avec de la vaisselle ancienne, assiettes en Gien décor “Marie-Louise”, les chambres scintillent de lumières… Et dans les profondeurs, les mannequins des “Ateliers de Jeanne” vous remettent dans l’ambiance d’autrefois. Pour vos cadeaux de Noël, les salles des ventes Star regorgent d’idées… Venez admirer cette magnifique demeure décorée à la façon d’un Noël d’antan, pleine de charme et de féérie. Cette année le grenier s’anime pour Noël… avec des jouets anciens de toute sorte ! Manoir des Tourelles 1 rue Ferdinand Arnodin, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire

