Cet évènement est passé Journées du Patrimoine au Manoir des Tourelles Le manoir des Tourelles Journées du Patrimoine au Manoir des Tourelles Le manoir des Tourelles, 16 septembre 2023, . Journées du Patrimoine au Manoir des Tourelles 16 et 17 septembre Le manoir des Tourelles Le Manoir des Tourelles est en visite gratuite et guidée d’une durée de 1h30 toute l’année…

Une trentaine de pièces richement meublées allant du Grand Hall et son puit de lumière jusque dans les greniers avec un clin d’œil sur les toitures. Découverte des profondeurs avec les mannequins des ateliers de Jeanne…

Pour les journées du Patrimoine ouverture de 10h à 18h. Le Manoir est également ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf les mercredis, dimanches et jours fériés. Le manoir des Tourelles 1 avenue Ferdinand Arnodin, Chateauneuf-sur-loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Le manoir des Tourelles
1 avenue Ferdinand Arnodin, Chateauneuf-sur-loire

