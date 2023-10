Braderie Le Manoir des Abeilles Le Manoir des Abeilles Pontorson, 21 octobre 2023, Pontorson.

Pontorson,Manche

Venez découvrir les délicieux produits de la boutique : miels, gâteaux et biscuits à prix braderie.

Tombola, de nombreux lots gourmands à gagner, tirage au sort le samedi 28 octobre..

Vendredi 2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-28 12:30:00. .

Le Manoir des Abeilles Parc d’activités du Mont-Saint-Michel

Pontorson 50170 Manche Normandie



Come and discover the store’s delicious products: honeys, cakes and cookies at sale prices.

Tombola, lots of gourmet prizes to be won, draw on Saturday October 28.

Venga a descubrir los deliciosos productos de la tienda: mieles, pasteles y galletas a precios de ganga.

El sorteo se celebrará el sábado 28 de octubre y habrá una rifa con numerosos premios.

Entdecken Sie die köstlichen Produkte der Boutique: Honig, Kuchen und Kekse zu Schnäppchenpreisen.

Tombola, viele leckere Preise zu gewinnen, Verlosung am Samstag, den 28. Oktober.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche