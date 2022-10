LE MANOIR DE L’HORREUR

LE MANOIR DE L’HORREUR, 29 octobre 2022, . LE MANOIR DE L’HORREUR



2022-10-29 19:30:00 19:30:00 – 2022-10-31 23:00:00 23:00:00 Courageux, courageuses, un évènement vous attends… direction le Manoir de l’horreur, un parcours géant au sein d’une forêt et d’un Manoir, oserez-vous affronter nos monstres les plus terribles ? Allez vous succomber à vos phobies ?

Plus d’une heure de terreur vous attends… dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville