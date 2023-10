Vacances Dieppoises Le Manoir de l’APEI de Dieppe Dieppe, 14 août 2023, Dieppe.

Vacances Dieppoises 14 – 19 août Le Manoir de l’APEI de Dieppe Sur inscription. Tarif à partir de 600,00 €

Cap sur les vacances dieppoises !

Trois thématiques fortes seront proposées :

Dieppe et sa nature : Le séjour sera consacrée à la faune et la flore via des balades éducatives autour des plantes, une traversée de la forêt à dos de poney, mais également des temps pédagogiques avec la confection d’un aquarium et l’organisation de pêches à pied. De plus, le groupe pourra observer les étoiles et les astres via des applications numériques.

Dieppe et sa culture : A Dieppe, les enfants vont également pouvoir vivre un rallye-photo au sein de la ville afin d’apprendre à se repérer, découvrir divers lieux historiques et profiter du panorama du château dieppois. De plus, les enfants vont vivre une balade en mer afin de découvrir et observer les falaises de la côte d’albâtre.

Dieppe et ses aventures : Pendant le séjour, le groupe passera également une matinée dans les arbres pour se familiariser avec l’accrobranche. Les enfants auront le choix des parcours et les équipes les accompagneront dans le développement de leur motricité fine et la mémorisation des parcours.

De nombreuses activités manuelles et de multiples jeux seront également organisés selon les envies du groupe.

Ces séjours s’adressent uniquement aux enfants en situation d’handicap avec une reconnaissance MDPH (ou en cours de reconnaissance).

Ces séjours sont adaptés pour diverses raisons :

Petit effectif avec 12 enfants par séjours

Le taux d’encadrement est d’un adulte pour deux enfants

Séjour de proximité (s’adresse très majoritairement à des enfants du 76)

Activités et jeux adaptés selon les besoins et les capacités de chaque enfant

Aménagement des lieux facilitant les repères et les espaces pour chacun

Préparation du séjour avec le soutien d’une psychologue et d’une éducatrice spécialisée

Une équipe d’animation déjà sensibilisée aux publics aux besoins spécifiques

Prise d’informations liées à l’enfant et à ses troubles possibles en amont du séjour (à l’aide d’un dossier de renseignement)

Le Manoir de l'APEI de Dieppe 3 rue de l'entrepôt, 76200 DIEPPE Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie Situé à 5 minutes de la plage, le Centre est adapté pour l'accueil des enfants de 9-17 ans, avec des chambres de 3 à 4 lits comprenant une salle de bain. Les repas sont pris sur place dans la salle de restauration ou extérieur selon la météo. Un étage est dédié aux enfants de 9-12ans et un autre aux 13-17ans. Un jardin extérieur et une salle annexe permettent d'organiser de nombreuses activités. Route : Du Havre A29 direction Dieppe. De Rouen A151 direction Dieppe

Train : Rouen – Dieppe

Avion : /

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T12:00:00+02:00 – 2023-08-15T00:00:00+02:00

2023-08-19T00:00:00+02:00 – 2023-08-19T09:00:00+02:00

