Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre LE MANOIR DE LA CHÂTAIGNERAIE

Sucé-sur-Erdre

LE MANOIR DE LA CHÂTAIGNERAIE Sucé-sur-Erdre, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Sucé-sur-Erdre. LE MANOIR DE LA CHÂTAIGNERAIE 2021-07-02 19:30:00 – 2021-07-02 22:00:00

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique Sucé-sur-Erdre Au menu :

des chansons d’autrefois ,

des trésors, connus ou moins connus

des sucrées, des piquantes,

des relevées, des suaves,

à déguster sans modération

pour gâter vos papilles auditives. Amandine et Sébastien,

chefs étoilés de la chanson française à DLC dépassée,

vous serviront la chanson à la carte,

au gré de vos demandes. Laissez vous tenter et venez fredonner avec eux.

Car comme disait grand-mère « c’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe ! » Commandez la chanson ! lemanoir.chataigneraie@gmail.com Au menu :

dernière mise à jour : 2021-06-28

