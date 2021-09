Le Mange-Bal Arles, 18 septembre 2021, Arles.

Le Mange-Bal 2021-09-18 – 2021-09-18

Arles Bouches-du-Rhône Arles

Puisant aux sources des musiques traditionnelles occitane, auvergnate, poitevine et bretonne, le Mange Bal est l’un des projets pionniers d’une trad-électro émergente (Beat Bouet Trio, Patate Sound System, Turfu, Superparquet…). Théodore Lefeuvre et Nils Kassap ré-arrangent le son des bals folks pour boite à rythme, sampleur, accordéon, clarinettes et synthétiseur analogique… une musique à danser, sur-vitaminée !

Avec Théodore Lefeuvre (accordéon, clavier, machines) & Nils Kassap (clarinette)

La 4e édition de l’été indien(s) célèbre la beauté de la ville d’Arles et vous invite à suivre les douze coups de Midi à Minuit sur des parcours d’œuvres, de sons, de rencontres, et d’expériences insolites…

contact@suds-arles.com +33 4 90 96 06 27 https://www.suds-arles.com/

Puisant aux sources des musiques traditionnelles occitane, auvergnate, poitevine et bretonne, le Mange Bal est l’un des projets pionniers d’une trad-électro émergente (Beat Bouet Trio, Patate Sound System, Turfu, Superparquet…). Théodore Lefeuvre et Nils Kassap ré-arrangent le son des bals folks pour boite à rythme, sampleur, accordéon, clarinettes et synthétiseur analogique… une musique à danser, sur-vitaminée !

Avec Théodore Lefeuvre (accordéon, clavier, machines) & Nils Kassap (clarinette)

dernière mise à jour : 2021-09-10 par Office de Tourisme d’Arles Provence Tourisme / Office de Tourisme d’ArlesProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Arles