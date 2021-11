Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LE MANÈGE SAPIN DE NOËL (FESTIVITÉS DE NOËL) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LE MANÈGE SAPIN DE NOËL (FESTIVITÉS DE NOËL) Toulouse, 26 novembre 2021, Toulouse. LE MANÈGE SAPIN DE NOËL (FESTIVITÉS DE NOËL) Rue d’Alsace-Lorraine DEVANT LE SQUARE CHARLES DE GAULLE Toulouse

2021-11-26 – 2022-01-09 Rue d’Alsace-Lorraine DEVANT LE SQUARE CHARLES DE GAULLE

Toulouse Haute-Garonne 3 EUR 3 Venez faire un tour de manège rue Alsace-Lorraine, au niveau du square Charles de Gaulle !

En semaine de 10h à 21h et les week-ends de 10h à 23h Pour prendre de la hauteur à bord d’un sapin de Noël géant illuminé! http://www.toulouse.fr/ Venez faire un tour de manège rue Alsace-Lorraine, au niveau du square Charles de Gaulle !

En semaine de 10h à 21h et les week-ends de 10h à 23h Rue d’Alsace-Lorraine DEVANT LE SQUARE CHARLES DE GAULLE Toulouse

dernière mise à jour : 2021-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Rue d'Alsace-Lorraine DEVANT LE SQUARE CHARLES DE GAULLE Ville Toulouse lieuville Rue d'Alsace-Lorraine DEVANT LE SQUARE CHARLES DE GAULLE Toulouse