JULIE CAMPICHE QUARTET Mardi 21 novembre, 20h00 Le Manège Billet de 10.- à 30.- CHF

Julie Campiche (CH) a une patte, un langage musical bien à elle et unique en son genre. Pionnière de la harpe jazz (excusez-nous du peu !), la musicienne multiplie les casquettes et les terrains de jeu : improvisation, classique, électronique et expérimentation, Julie Campiche puise dans son parcours diversifié pour composer son univers.

En 2016 elle crée son groupe, le Julie Campiche Quartet, avec lequel elle propose un jazz actuel et progressiste. Mêlant effets électroniques et espaces acoustiques à des sonorités organiques et des samples, leur musique ouvre une parenthèse aérienne.

De retour avec leur deuxième album You Matter (2022), Julie Campiche et son Quartet conquièrent un nouveau territoire. Avec des titres comme The Underestimated power, s’attaquant au patriarcat, Aquarius, du nom du bateau d’SOS Méditérannée, ou encore Utopia, ce deuxième projet aborde des sujets de société et nous livre un message poétique rempli d’espoir.

La talentueuse artiste plasticienne Sophie Le Meillour (FR/CH) accompagnera leur musique avec ses créations visuelles tout en jeux d’images et projections.

En collaboration avec Les Spectacles Onésiens.

Ouverture des portes à 19h.

Harpe : Julie Campiche

Saxophone : Leo Fumagalli

Contrebasse : Manu Hagmann

Batterie : Clemens Kuratle

Visuels: Sophie Le Meillour

