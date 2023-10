Dîner caritatif Le Manège Léognan, 21 octobre 2023, Léognan.

Dîner caritatif Samedi 21 octobre, 19h00 Le Manège Sur réservation, Menu unique à 80€ – 50% du menu reversé à l’association Ruban Rose

Le restaurant Le Manège vous convie à son dîner caritatif au profit de l’association Ruban Rose.

Venez déguster le Menu unique du chef Gaël Derrien et soutenez l’association Ruban Rose, première association en France dédiée à l’information sur le cancer du sein et le dépistage précoce.

50% du prix du Menu sera reversé à l’association.

Pour l’occasion, Clémence Mathé, directrice du restaurant passe dérrière le bar pour réaliser Le Pink, cocktail délicat, fleuri et gourmand.

Prix du cocktail : 14€ dont 4€ reversé à l’association Ruban Rose

Menu unique à 80€

Sur réservation à contact@chateauleognan.com ou au 05 35 56 96 70

Le Manège 88 Chemin du Barp – 33850 Léognan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T19:00:00+02:00 – 2023-10-21T21:45:00+02:00

