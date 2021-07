Brasparts Ti Menez Are Brasparts, Finistère Le manège enchanté (Camp d’été en breton, 6-10 ans) Ti Menez Are Brasparts Catégories d’évènement: Brasparts

Finistère

Le manège enchanté (Camp d’été en breton, 6-10 ans) Ti Menez Are, 15 août 2021-15 août 2021, Brasparts. Le manège enchanté (Camp d’été en breton, 6-10 ans)

du dimanche 15 août au samedi 21 août à Ti Menez Are

5 séances de découverte seront animées par un moniteur. Après des journées bien toniques, notre base située au centre d’hébergement Ti menez Are nous permettra des moments de détentes bien mérités. Le cadre enchanteur nous donnera l’occasion de vivre aussi des grands jeux, des balades natures et des veillées à thèmes.

TP : 596 € / TR : 568 €

Le centre équestre de l’Arrée proche de notre base d’hébergement nous accueillera pour un séjour d’équitation. Organisé par l’association EPAL. Ti Menez Are Garzuel, 29190 Brasparts Brasparts Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T09:00:00 2021-08-15T23:59:00;2021-08-16T00:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brasparts, Finistère Autres Lieu Ti Menez Are Adresse Garzuel, 29190 Brasparts Ville Brasparts lieuville Ti Menez Are Brasparts