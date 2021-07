Taden Manoir de la Grand'Cour Côtes-d'Armor, Taden Le Manège du Contrevent au Manoir de la Grand’Cour Manoir de la Grand’Cour Taden Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

le dimanche 19 septembre à Manoir de la Grand’Cour

Le Contrevent est une balance, mettant en équilibre un piano et un tapis volant. Le manège est un appel à l’imaginaire, à la rêverie douce, à la magie d’apesanteur. C’est aussi le jeu de la recherche de l’équilibre, de la stabilité, c’est fragile et hypnotique. _Organisateur : Service Culture de Dinan Agglomération_ _Contact :_ [_[v.kerguiduff@dinan-agglomeration.fr](mailto:v.kerguiduff@dinan-agglomeration.fr)_](mailto:v.kerguiduff@dinan-agglomeration.fr) _/ 0296871414_

Entrée libre

Petits et grands, laissez-vous emporter par le « manège du Contrevent » de la compagnie Grandet Douglas, installé au centre de la cour du Manoir. Manoir de la Grand’Cour Rue du Manoir, 22100 Taden Taden Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00

