du mercredi 17 novembre au vendredi 31 décembre à Esplanade de l’Hôtel de Ville

Cette année encore, à partir du **mercredi 17 novembre**, notre Ville accueille un manège pour enfants. Avec son allure rétro, cette animation concourra, pendant l’hiver, au charme du centre ville. Nous convions donc les jeunes Isséens à profiter de cette attraction. Sur présentation de la brève du Point d’Appui, un billet acheté donne droit à un billet gratuit. Cette offre promotionnelle est valable du 17 novembre au 31 décembre. Pour la plus grande joie de nos tout-petits ! Esplanade de l’Hôtel de Ville Avenue de la République, 92130 Issy-les-moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

