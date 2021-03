Toulouse Halle de la Machine Haute-Garonne, Toulouse Le Manège Carré Sénart Halle de la Machine Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le Manège Carré Sénart Halle de la Machine, 6 mars 2021-6 mars 2021, Toulouse. Le Manège Carré Sénart

du samedi 6 mars au dimanche 28 mars à Halle de la Machine

### Le Manège Carré Sénart, une œuvre d’art forain et populaire ! Le Manège Carré Sénart à côté de la Halle de la Machine est ouvert, tous les week-ends du mois de mars, dans le respect des gestes barrières, pour la joie des grands et surtout des petits. Venez embarquez sur les buffles, les poissons volants ou les insectes géants de cet étonnant manège carré imaginé par François Delaroziere. Face aux jardins de la ligne, embarquez sur les buffles, les poissons volants et les insectes mécaniques.. La Halle de La Machine ne peut encore ouvrir ses portes mais elle vous invite à un moment d’émotion en famille sur la Piste des Géants. Le Manège Carré Sénart est un objet singulier qui relève des arts forains par l’originalité de ses éléments et son ornementation foisonnante. Dessiné par François Delaroziere et construit par la compagnie La Machine en 2008, Le Manège Carré Sénart pose la question du mouvement : verticalité, horizontalité, rotation, croisement. Tous ces mouvements provoquent un jeu de regards croisés entre les passagers. Tout un chacun peut prendre les commandes d’un bison, d’une coccinelle de course, d’une punaise éléphant ou de poissons d’exploration. Sièges, manettes, éléments de transmission permettent au passager d’actionner la machine qu’il chevauche et de lui donner vie. Le public embarqué devient alors acteur d’une scène qui se renouvelle à chaque tour. Le Manège Carré Sénart s’inscrit dans un carré de 14m x 14m agrémenté d’une coursive de 2 mètres de large. Son plancher est en chêne et la coursive en mélèze. Les 56 mètres linéaires du fronton en bois d’aulne, sont parés d’une fresque où figurent des silhouettes de poissons fossiles ou des végétaux. Les poteaux sont en bois de tulipier de Virginie et les sculptures des éléments du manège principalement en tilleul. ### Plus d’infos [Site de la Halle de la Machine ](https://www.halledelamachine.fr/fiche-mecanique/le-manege-carre-senart/) ![]() ### Infos pratiques Les samedis et dimanches de 10h à 17h30 (pause quotidienne de 13h à 14h)

Tarif : 3,50 € le billet / 4 billets achetés = 1 billet offert

Culture Halle de la Machine 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-06T10:00:00 2021-03-06T17:30:00;2021-03-07T10:00:00 2021-03-07T17:30:00;2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T17:30:00;2021-03-14T10:00:00 2021-03-14T17:30:00;2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T17:30:00;2021-03-21T10:00:00 2021-03-21T17:30:00;2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T17:30:00;2021-03-28T11:00:00 2021-03-28T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle de la Machine Adresse 3 Avenue de l'Aérodrome de Montaudran, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse