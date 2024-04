Le manège à vélo qui chante Saint-Brieuc, dimanche 14 avril 2024.

Le manège à vélo qui chante Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Pour offrir un tour de manège aux plus petits, de 1 an à 6 ans, les plus grands, enfants et adultes, sont invités à pédaler et à chanter des comptines. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14 16:00:00

Place de la Grille

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne evenementiel@saint-brieuc.fr

L’événement Le manège à vélo qui chante Saint-Brieuc a été mis à jour le 2024-04-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme