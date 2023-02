Le Mandelberg et la floraison des amandiers Mittelwihr Mittelwihr Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mittelwihr

Le Mandelberg et la floraison des amandiers, 4 mars 2023, Mittelwihr

2023-03-04 10:00:00 – 2023-03-05 17:00:00

Haut-Rhin Mittelwihr 0 EUR A l’occasion de la floraison des amandiers le syndicat viticole de Mittelwihr organise les 4 et 5 Mars deux parcours découverte sur le Grand Cru Mandelberg. Ces parcours sont l’occasion de découvrir un paysage unique en Alsace ainsi que le métier de vigneron et les vins issus de ce terroir. Le syndicat viticole de Mittelwihr vous propose deux parcours pédestre sur le Grand Cru Mandelberg vous permettent de découvrir ou redécouvrir un terroir d’exception en Alsace qui voit depuis des siècles grandir conjointement les vignes et les amandiers. Quatre étapes pour agrémenter le parcours : Un stand d’accueil et de retrait des achats sur le parking de la place des fêtes de Mittelwihr point de départ des parcours

Un stand dégustation vente au sommet de la colline afin de découvrir les vins d’exception issus du Grand cru Mandelberg et des terroirs de Mittelwihr.

Les vignerons présents se feront une joie de vous présenter leurs produits ainsi que de vous initier à la dégustation.

Un stand de petite restauration tenue par l’association des donneurs de sang (Sandwiches saucisses, soft …)

Une exposition de matériels viticoles Infos pratiques :

– Durée des parcours de 1h à 2h

– Taille des parcours 1.5 km pour la petite boucle, 3km pour la grande boucle

A l'occasion de la floraison des amandiers le syndicat viticole de Mittelwihr organise deux parcours découverte sur le Grand Cru Mandelberg. Ces parcours sont l'occasion de découvrir un paysage unique en Alsace ainsi que le métier de vigneron et les vins issus de ce terroir.

