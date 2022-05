Le manager est un humoriste comme les autres

Le manager est un humoriste comme les autres, 24 juin 2022, . Le manager est un humoriste comme les autres

2022-06-24 19:30:00 – 2022-06-24 Quand il était Manager, Laurent était déjà un peu Humoriste, et maintenant qu’il est Humoriste, il est toujours un peu Coach. Un spectacle d’entreprise d’actualité, rythmé, frais et drôle, autour du management et de la vie moderne, où il n’est question que d’une chose : rire de soi, rire de nous pour mieux traverser notre quotidien Quand il était Manager, Laurent était déjà un peu Humoriste, et maintenant qu’il est Humoriste, il est toujours un peu Coach. dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville