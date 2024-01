CIRQUE D’ARTS NUMÉRIQUES – CIE LA SUPERETTE Le Malzieu-Ville, dimanche 4 février 2024.

Le Malzieu-Ville Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04

Après 5 semaines de résidence en collège, Thomas Martin et Edouard Peurichard sont à peu près sûr de là où ils vont

maintenant ! Comme on dit dans le jargon ils tiennent un truc qui les fait franchement marrer et ça c’est plutôt bon

signe. L…

Après 5 semaines de résidence en collège, Thomas Martin et Edouard Peurichard sont à peu près sûr de là où ils vont

maintenant ! Comme on dit dans le jargon ils tiennent un truc qui les fait franchement marrer et ça c’est plutôt bon

signe. L’idée est de s’amuser avec des bidouilles technologiques et ils ont mis le paquet sur le numérique. Le principe, très joyeux est de reconstituer une sorte de studio cinéma dans un espace avec un fond vert et une télé.

Les deux circassiens rigolent bien à détourner leurs techniques de jongleries, portés acrobatiques, lancers de couteaux avec

tout un panel de jeu d’incrustation dans l’image. Alors ne boudez pas votre plaisir et acceptez ce cirque de l’absurdité!

Public(s) concerné(s): Enfants dès 6 ans

EUR.

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2024-01-02 par 48 – OT Margeride en Gevaudan