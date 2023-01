Tournoi tennis de table Le Malsherbois Le malesherbois Catégorie d’Évènement: Le Malesherbois

Tournoi tennis de table Le Malsherbois, 2 avril 2023, Le malesherbois. Tournoi tennis de table Dimanche 2 avril, 13h30 Le Malsherbois Tournoi tennis de table Le Malsherbois 10 Rue de l’Échelle, Le malesherbois Le malesherbois L’Hirondelle organise un tournoi de tennis de table à la salle polyvalente de Manchecourt.

Tournoi gratuit et réservé aux jeunes loisirs.

