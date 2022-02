Le Mali à lire Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le Mali à lire Bibliothèque Goutte d’Or, 1 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 01 mars 2022 au samedi 31 décembre 2022 :

gratuit

A l’occasion du festival “Bamako à Paris”, nous vous présentons une sélection de livres sur le Mali et l’éditeur numérique BiBook vous offre 6 ouvrages sur ce pays, à lire gratuitement sur tablette ou smartphone. Pour sa première édition, Africapitales célèbre “Bamako à Paris” ! Venez choisir et emprunter les livres de la bibliothèque sur le Mali, ils seront en présentation au rez-de-chaussée. Découvrez aussi BiBook : un éditeur numérique et une librairie en ligne 100 % made in Africa. BiBook permet de télécharger et de lire des livres sur téléphone ou tablette, les « terminaux » les plus répandus en Afrique. BiBook propose deux services : une collection permanente de 15 ouvrages gratuitement téléchargeables (initiative « Livres en partage ») ; une e-librairie payante prioritairement destinée à la diffusion des éditions localisées en Afrique (en construction). Dans le cadre du festival « Bamako à Paris », BiBook vous offre gratuitement : – Le Voyage au Soudan, d’Ibn Battùta : ce voyageur arabe visite le Mali au XIVe siècle et raconte. – Le Règne de l’Askia Mohammed, de Mahmoud Kâti, tiré de son Tarikh El Fettach (16e siècle), : le souverain du Songhoy (Gao, Mali) décrit par un de ses amis. – Les Djinns de Bamako, d’Ousmane Diarra, recueil de nouvelles se situant à Bamako par un auteur malien habituellement édité chez Gallimard. – Chroniques maliennes, d’Ibrahim Abdoulaye Maïga, description de situations historiques qui ont contribué à tisser la société malienne d’aujourd’hui. – L’État mangeoire, de Jean-Louis Sagot-Duvauroux, un essai sur la corruption en Afrique à partir de l’exemple malien. – Mémoires d’esclave, de Frederick Douglass, le témoignage bouleversant d’un homme qui a passé son enfance et son adolescence comme esclave aux USA. Une adaptation théâtrale par la compagnie malienne BaroDa ouvre le mois Bamako à Paris. Pour obtenir ces livres, il suffit d’installer l’application BiBook sur son smartphone ou sa tablette via les plateformes Play store ou App store, d’y ouvrir un compte et de télécharger les livres proposés. C’est gratuit ! Bibliothèque Goutte d’Or 2 rue Fleury Paris 75018

