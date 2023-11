Marché de Noël Le Malesherbois, 30 novembre 2023, Le Malesherbois.

Le Malesherbois,Loiret

Journée d’animation dans le centre-ville de Malesherbes avec un marché gourmand..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire



A day of entertainment in downtown Malesherbes with a gourmet market.

Una jornada de animación en el centro de Malesherbes con un mercado gastronómico.

Tag der Unterhaltung in der Innenstadt von Malesherbes mit einem Gourmetmarkt.

Mise à jour le 2023-11-25 par OT GRAND PITHIVERAIS