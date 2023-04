Calligraphie latine à l’AMI 70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois Catégories d’Évènement: Le Malesherbois

Loiret

Calligraphie latine à l’AMI 70 Rue du Gen Patton, 25 avril 2023, Le Malesherbois. Calame, plumes… initiez-vous à l’art de tracer les belles lettres. Familles

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 16:00:00. .

70 Rue du Gen Patton

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire



Calamus, feathers… learn the art of drawing beautiful letters Cálamo, plumas… aprende el arte de trazar bellas letras Calamus, Federn … führen Sie in die Kunst des Schönschreibens ein Mise à jour le 2023-03-03 par ADRT45

Détails Catégories d’Évènement: Le Malesherbois, Loiret Autres Lieu 70 Rue du Gen Patton Adresse 70 Rue du Gen Patton Ville Le Malesherbois Departement Loiret Lieu Ville 70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois

70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le malesherbois/

Calligraphie latine à l’AMI 70 Rue du Gen Patton 2023-04-25 was last modified: by Calligraphie latine à l’AMI 70 Rue du Gen Patton 70 Rue du Gen Patton 25 avril 2023 70 Rue du Gen Patton Le Malesherbois

Le Malesherbois Loiret