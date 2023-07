Octobre rose Le Malesherbois Octobre rose Le Malesherbois, 1 octobre 2023, . Octobre rose Dimanche 1 octobre, 09h00 Le Malesherbois La commune du Malesherbois organise plusieurs animations à l’occasion d’Octobre rose. Au programme : 8 km de marche, 8 ou 16 km de course à pied et 12 ou 30 km de parcours VTT.

Accueil à partir de 8h30. Le Malesherbois Place de Verdun, Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 34 85 36 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T09:00:00+02:00 – 2023-10-01T13:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Le Malesherbois Adresse Place de Verdun, Le malesherbois Lieu Ville Le Malesherbois

