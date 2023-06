Vide grenier semi-nocturne Le Malesherbois Vide grenier semi-nocturne Le Malesherbois, 24 juin 2023, . Vide grenier semi-nocturne Samedi 24 juin, 15h00 Le Malesherbois Le comité des fêtes de Manchecourt organise son vide grenier en semi-nocturne avec buvette et restauration sur place. Le Malesherbois Place de Verdun, Le malesherbois [{« type »: « email », « value »: « cdfmanchecourt@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T15:00:00+02:00 – 2023-06-24T22:00:00+02:00

2023-06-24T15:00:00+02:00 – 2023-06-24T22:00:00+02:00 FMACEN045V50ADGD ©jackmac34 Détails Autres Lieu Le Malesherbois Adresse Place de Verdun, Le malesherbois Lieu Ville Le Malesherbois

Le Malesherbois https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//