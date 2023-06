Journée Nationale de l’Agriclture Le Malesherbois, 17 juin 2023, .

Journée Nationale de l’Agriclture 17 et 18 juin Le Malesherbois

Lors de ces journées nationales de l’agriculture, vous aurez l’occasion d’avoir une visite guidée de l’exploitation bio et en conversion, une présentation de la brasserie artisanale bio et dégustation, fresques, dégustation de produits bio, petite restauration bio et concert le samedi soir.

Le Malesherbois Place de Verdun, Le malesherbois [{« type »: « email », « value »: « s.fautrat45@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T14:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00

2023-06-18T11:00:00+02:00 – 2023-06-18T17:00:00+02:00

©Région centre val de loire