Randonnée La Malesherboise Le Malesherbois Randonnée La Malesherboise Le Malesherbois, 11 juin 2023, . Randonnée La Malesherboise Dimanche 11 juin, 07h00 Le Malesherbois L’ association Les Marcheurs Malesherbois organise La Malesherboise, une randonnée pédestre. Le départ se fait du Grand Ecrin.

Parcours de 8, 12, 15 et 25 kilomètres.

Café d’accueil, ravitaillement et apéritif à l’arrivée. Le Malesherbois Place de Verdun, Le malesherbois [{« type »: « email », « value »: « jeanpaulmetayer33@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T07:00:00+02:00 – 2023-06-11T10:00:00+02:00

Lieu Le Malesherbois Adresse Place de Verdun, Le malesherbois Lieu Ville Le Malesherbois

