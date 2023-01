Tournoi de tennis de table Le Malesherbois

Tournoi de tennis de table Le Malesherbois, 21 mai 2023, . Tournoi de tennis de table Dimanche 21 mai, 09h00 Le Malesherbois Tournoi de tennis de table Le Malesherbois Place de Verdun, Le malesherbois L’Hirondelle organise un tournoi de tennis de table pour les non licenciés à la salle polyvalente de Manchecourt.

Tarifs : 1.50€ pour les licenciés et 5 € pour les invités.

2023-05-21T09:00:00+02:00

