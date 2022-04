Le Malade Imaginaire, 29 avril 2022, .

Le Malade Imaginaire

2022-04-29 20:30:00 – 2022-04-30

Argan est un homme parfaitement bien portant, ce qui ne l’empêche pas de se croire très malade.



Cette dernière œuvre écrite par Molière est une comédie et satire brillante dans laquelle il règle ses comptes avec la médecine.



Comment se moquer et se divertir du pire ? La maladie et la mort sont abordés ici dans un comique intemporel qui fait tout le génie de Molière.



La mise en scène de Bernard Fabrizio respecte le classicisme : costumes d’époques, texte d’origine et intermèdes surprises.



Comédie ballet en trois actes et en prose (1673)

De Molière

Mise en scène : Bernard Fabrizio

Par le Divadlo Théâtre

Retrouvez ce classique de Molière au Divadlo Théâtre.

+33 4 91 25 94 34 https://www.divadlo-theatre.fr/Spectacles+Tout+Public+_6.html

