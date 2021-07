Thenon Thenon Dordogne, Thenon “Le Malade Imaginaire” Thenon Thenon Catégories d’évènement: Dordogne

Thenon

“Le Malade Imaginaire” Thenon, 5 août 2021, Thenon. “Le Malade Imaginaire” 2021-08-05 – 2021-08-05

Argan, Malade Imaginaire, est un père de famille hypocondriaque. Il ressent des symptômes plus invraisemblables les uns que les autres. Afin d'être « mieux soigné », il compte marier sa fille Angélique de force à un médecin charlatan… Attention, certains personnages se trouvent dans le public

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Thenon Autres Lieu Thenon Adresse Ville Thenon lieuville 45.13841#1.07101