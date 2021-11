Le Malade Imaginaire théâtre municipal R. Devos, 7 avril 2022, Tourcoing.

Le Malade Imaginaire

du jeudi 7 avril 2022 au vendredi 8 avril 2022 à théâtre municipal R. Devos

Molière, avec Beauchamp, puis Lully et enfin Charpentier, a composé 14 comédies-ballets (sur les 33 créations que compte son répertoire). Chacune d’elles a été pour eux l’occasion d’expérimenter de nouvelles solutions dans les rapports entre le théâtre, la musique, le chant et la danse. L’année Molière offre une parfaite occasion de sonder la singularité, la force et la poésie de la comédie-ballet. Depuis 2009, les Malins Plaisirs poursuivent un cycle consacré à Molière, dans l’intégralité du texte et des distributions d’origine. La compagnie cherche à y approfondir sa connaissance – et son interprétation – du répertoire mal connu ou mal perçu de Molière. La renommée du Malade imaginaire est universelle – mais la version intégrale n’en a pas été donnée depuis 1990, et c’est probablement l’une des pièces dont le sens est le plus conditionné par l’interprétation des « divertissements ». Au programme de cette soirée Bach, suites, fantaisies, préludes ou fugues. Pierre Hantaï aime garder l’inspiration et la surprise. Il souhaite rester au service des compositeurs. Selon lui, son seul travail consiste à éclairer leurs œuvres. Sa rencontre avec Bach a été décisive dans sa vie d’artiste. Au gré de ses envies et de l’instant, c’est au public qu’il révèle les œuvres qu’il va jouer et dont il dévoile quelques clés d’écoute. Ses concerts sont toujours des moments privilégiés d’émotion et de partage.

6€ à 45€

Pour célébrer les 400 ans de Molière, Vincent Tavernier, Hervé Niquet et Marie-Geneviève Massé s’emparent de son ultime chef d’œuvre du Malade imaginaire mis en musique par Marc-Antoine Charpentier

théâtre municipal R. Devos 1 place du théâtre tourcoing Tourcoing Nord



