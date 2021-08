Le malade imaginaire Théâtre Montansier, 7 octobre 2021, Versailles.

Le malade imaginaire

du jeudi 7 octobre au samedi 9 octobre à Théâtre Montansier

Cette pièce en 3 actes est une comédie mêlée, concept cher à Molière, créée pour le carnaval de 1673. À l’origine, un texte, de la musique et de la danse, Molière a conçu et imaginé cette œuvre avec Marc-Antoine Charpentier, qui est considéré aujourd’hui comme le plus grand compositeur du règne de Louis XIV, et Beauchamps, le grand chorégraphe du siècle. Molière veut mettre en comédie la médecine et la croyance en la médecine, certainement comme métaphore de la religion qu’il n’osait plus prendre à parti depuis Dom Juan. Plus que de s’en prendre aux médecins en particulier, il en respectait certains, il voulait ridiculiser – et le mot n’est pas trop fort – ces individus qui profitent et abusent du fait que les hommes ont une crainte de la mort. On sait qu’il eut d’abord l’idée de la cérémonie burlesque d’intronisation du docteur en médecine avec musique et danse et qu’ensuite il conçut l’argument de la pièce que nous connaissons. De Molière, mise en scène Jean-Hervé Appéré.

Molière met en comédie la médecine dans une pièce mêlant texte, danse et musique.

Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:30:00 2021-10-07T22:30:00;2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T22:30:00;2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:30:00