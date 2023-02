LE MALADE IMAGINAIRE COMEDIE TOUR EIFFEL, 11 février 2023, PARIS.

LE MALADE IMAGINAIRE COMEDIE TOUR EIFFEL. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-03-26 14:00. Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

” Me couper un bras et me crever un oeil afin que l’autre se porte mieux ? La belle opération de me rendre borgne et manchot ! ” Voilà les seules limites “médicales” que se donnent Argan, hypocondriaque notoire. Il enchaine les clystères, lavements et autres purgations pour guérir de ses maladies imaginaires et prévoit même de marier sa fille à un médecin, car comme il le dit avec une honnête niaiserie : ” C’est pour moi que je lui donne un mari médecin ! Et une fille de bon naturel doit être ravie d’épouser ce qui est utile à la santé de son papa ” Chacun d’entre nous connait un Argan, peut être le sommes-nous un peu nous-même ? Rions ensemble de nos propres travers ! LE MALADE IMAGINAIRE EUR18.0 18.0 euros

COMEDIE TOUR EIFFEL PARIS 14, rue Desaix 75015

