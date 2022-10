Le malade imaginaire – par le Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:15 21:50

12 € à 24 € RÉSERVATIONS : – www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 Tout public Un cabaret médical de Molière – Création du Théâtre 100 Noms.La dernière pièce écrite par Molière est ici revisitée dans une version moderne et musicale.Si le texte de Molière sera bel et bien au rendez-vous, les comédiens passeront d'un personnage à l'autre, de la chanson à la danse ou des échasses au tissu aérien dans un univers à la croisée du cirque et du music-hall.Entrez dans ce cabaret imaginaire et découvrez en famille cette satire de la médecine habilement menée par 6 artistes pluridisciplinaires.Durée : 1h35

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/

