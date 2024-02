Le malade imaginaire L’Antidote Marseille 4e Arrondissement, vendredi 9 février 2024.

Le malade imaginaire L’Antidote Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Argan, grand hypocondriaque et mari manipulé par sa femme, est proche de sa mort. Mais il n’a peut-être pas tout réglé dans sa vie terrestre…Enfants

Du Malade imaginaire à l’imaginaire du Malade !



Argan, grand hypocondriaque et mari manipulé par sa femme, est proche de sa mort. Mais il n’a peut-être pas tout réglé dans sa vie terrestre…



Il sort de son cercueil-banquette et, aidé par des perfusions, rencontre de drôles de créatures, incarnées par une servante déjantée et un musicien psychédélique.



Sont-elles réelles ou est-ce le fruit d’un cerveau malade ? Sa déambulation dans un univers fantastique et coloré remet en question ses certitudes.



Déjà plus de 30 représentations !



Par La Fabrique à Fantaisie EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09

fin : 2024-02-09

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Le malade imaginaire Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-05 par Ville de Marseille