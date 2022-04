Le Malade imaginaire, L’Avare et Hamlet – Itinérances & Promesses Marseille 7e Arrondissement, 31 mai 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Le Malade imaginaire, L’Avare et Hamlet – Itinérances & Promesses La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-05-31 – 2022-06-04 La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement 13007 Marseille 7e Arrondissement

Mise en scène Alexis Moati et Pierre Laneyrie – Cie Vol Plané D’après Molière (1622-1673) et Shakespeare (1564-1616)



Avec la complicité d’Alexis Moati, Itinérance & Promesses, dessine un itinéraire de théâtre à la rencontre des publics sur le territoire : dans un lycée, au centre pénitentiaire des Baumettes, à La Criée…



Trois textes du répertoire, trois spectacles qui placent acteur et spectateur au plus proche l’un de l’autre, à l’écoute d’un théâtre partagé et généreux. Trois épisodes d’un parcours à travers la ville.

Sans décors ni costumes, sans effet de lumière, sans effet de son, Alexis Moati & Pierre Laneyrie imaginent un théâtre d’intervention, en prise directe avec le réel, plaçant l’acteur au plus près du public.



Avec L’Avare et Le Malade Imaginaire, deux textes emblématiques de Molière, ils proposent une traversée en miroir, entre rire et gravité, des abîmes de la folie aux vertiges de la raison… Un voyage qui se prolonge avec Hamlet de Shakespeare, où la petite histoire rencontre la grande, et nous confronte avec ce qu’on a de plus intime et de plus humain.



Le Malade Imaginaire

mardi 31/05/2022

20:00



L’Avare

mercredi 01/06/2022

19:00

jeudi 02/06/2022

20:00



Hamlet

vendredi 03/06/2022

20:00

samedi 04/06/2022

18:00

Avec la complicité d’Alexis Moati, Itinérance & Promesses, dessine un itinéraire de théâtre à la rencontre des publics sur le territoire.

https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/alexis-moati.html

Mise en scène Alexis Moati et Pierre Laneyrie – Cie Vol Plané D’après Molière (1622-1673) et Shakespeare (1564-1616)



Avec la complicité d’Alexis Moati, Itinérance & Promesses, dessine un itinéraire de théâtre à la rencontre des publics sur le territoire : dans un lycée, au centre pénitentiaire des Baumettes, à La Criée…



Trois textes du répertoire, trois spectacles qui placent acteur et spectateur au plus proche l’un de l’autre, à l’écoute d’un théâtre partagé et généreux. Trois épisodes d’un parcours à travers la ville.

Sans décors ni costumes, sans effet de lumière, sans effet de son, Alexis Moati & Pierre Laneyrie imaginent un théâtre d’intervention, en prise directe avec le réel, plaçant l’acteur au plus près du public.



Avec L’Avare et Le Malade Imaginaire, deux textes emblématiques de Molière, ils proposent une traversée en miroir, entre rire et gravité, des abîmes de la folie aux vertiges de la raison… Un voyage qui se prolonge avec Hamlet de Shakespeare, où la petite histoire rencontre la grande, et nous confronte avec ce qu’on a de plus intime et de plus humain.



Le Malade Imaginaire

mardi 31/05/2022

20:00



L’Avare

mercredi 01/06/2022

19:00

jeudi 02/06/2022

20:00



Hamlet

vendredi 03/06/2022

20:00

samedi 04/06/2022

18:00

La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-14 par